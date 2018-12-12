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12.12.2018 16:23
Рубрика: В мире

Мэр Страсбурга назвал стрельбу в городе терактом

Текст: Юрий Когалов

Мэр Страсбурга Ролан Рис считает, что устроенная накануне в городе стрельба была терактом. Об этом сообщает Francetvinfo.

"То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки", - заявил Рис. - Что я должен делать перед лицом этой агрессии? Первое, о чем я подумал, это то, что важно, чтобы сегодняшний день был полностью посвящен трауру".

Фото: Twitter
Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали

Напомним, во вторник вечером 29-летний уроженец Страсбурга открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки. Три человека погибли, еще 13 пострадали. По данным полиции, преступником оказался некий Шериф Шекат алжирского происхождения. Его должны были арестовать еще во вторник утром по подозрению в покушении на убийство и грабежах, однако в тот момент его не оказалось дома.

По словам прокурора Парижа Реми Эйтса, при обысках у него были обнаружены граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы. Полиция задержала четверых родственников подозреваемого. К расследованию и поиску Шеката, который до сих пор не схвачен, привлечено антитеррористическое подразделение.

В мире Европа Франция
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