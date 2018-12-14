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14.12.2018 09:04
Рубрика: Легковые авто

Две модели Ford подорожали в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Автомобильные компании продолжают увеличивать цены на свою продукцию в России. На этот раз Ford переписал прайс-листы на две популярные модели - седан Mondeo и кроссовер Kuga.

Как сообщает "Автостат", у Kuga прибавка в цене составила 35 тысяч рублей, а у Mondeo - 75 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Renault
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Mondeo подорожал во всех версиях, кроме двух начальных - Ambiente и Trend - с 2,5-литровым 149-сильным бензиновым двигателем и АКПП, которые по-прежнему доступны за 1 442 000 и 1 499 000 рублей соответственно. В более продвинутых комплектациях седан предлагается за 1 756 000 - 2 167 000 рублей.

Kuga в базовом варианте с 2,5-литровым мотором мощностью 150 л. с. обойдется минимум в 1 511 000 рублей. Кроссовер в самой богатой комплектации, оснащенный движком EcoBoost объемом 1,5 л с отдачей в 182 л.с., стоит 2 139 000 рублей.

В прошлый раз Ford поднимал стоимость этих моделей в октябре, тогда к старым ценам приплюсовали 17-20 тысяч рублей.

Отметим, что дела американской компании на российском рынке идут хорошо. За 11 месяцев этого года Ford реализовал 47 488 автомобилей (+6%).

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#Ford