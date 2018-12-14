Электронные ПТС впервые оформили на заводе

Совместное предприятие "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" приступило к оформлению электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Как уточняется в сообщении "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", к настоящему времени ЭПТС были оформлены на несколько пилотных автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, выпущенных на автозаводе Mazda во Владивостоке.

Таким образом, процесс массового оформления ЭПТС на СП "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" запущен. Как сообщается, для перехода на оформление ЭПТС на предприятии уже создана специализированная IT-инфраструктура и выделенный защищенный канал связи, обеспечивающий обмен данными между автопроизводителем и АО "Электронный паспорт" (администратор системы электронных паспортов транспортных средств).

В ЭПТС, напомним, зашита вся информация о транспортном средстве - более чем 100 пунктов данных (идентификационная информация о ТС, технические характеристики ТС, данные об установке дополнительного оборудования, таможенные данные, сведения о постановке на учет и снятии с учета, административная информация и т.д.). Согласно законодательству, ЭПТС должен быть создан в течение 24 часов после того, как уполномоченный орган внес всю необходимую информацию в систему электронных паспортов.

Новую систему электронных паспортов транспортных средств планируется внедрять в России постепенно, чтобы создать наиболее комфортные условия для владельцев ТС и остальных участников этого процесса. До 1 ноября 2019 года в нашей стране действует переходный период по введение электронных паспортов транспортных средств. Иными словами, к этому моменту на ЭПТС должны перейти все без исключения автопроизводители, выпускающие машины в России.

Рядовым покупателям, кстати, ЭПТС сулит финансовые выгоды. Скажем, при постановке автомобиля с ЭПТС на учет в ГИБДД владелец сэкономит 350 рублей, которые он уплатил бы в виде госпошлины за оформление бумажного паспорта ТС. Обмена ранее выданных бумажных паспотов ТС на электронный паспорт при этом не предусмотрено.