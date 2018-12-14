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14.12.2018 07:31
Рубрика: В мире

Евросоюз не будет проводить новые переговоры по Brexit

Совет Евросоюза не намерен вести с Британией повторные переговоры об условиях выхода королевства из ЕС. Об этом заявил его председатель Дональд Туск.

Брюссель не пойдет на новые уступки, и договор придется ратифицировать в парламенте на тех условиях, которые уже достигнуты. В Евросоюзе подтвердили приверженность соглашению по Brexit в его нынешней редакции и заявили, что эта тема для Брюсселя закрыта. ЕС намерен приступить к ратификации документа, передает ТАСС.

Фото: REUTERS/Toby Melville
Британские консерваторы попытались сместить Мэй с поста главы партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй донесла лидеров стран-членов ЕС информацию о трудностях, возникших при ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте, однако это на решение совета не повлияло. Более того, участники саммита не смогли понять, каких именно гарантий хотела Мэй. Также стороны обсудили, как выглядит подготовка к сценарию "брекзита" без соглашения".

Главным спорным пунктом документа остается отсутствие "жесткой" границы между двумя Ирландиями - британской и европейской.

Ранее сообщалось, что после завершения дискуссии по Brexit Мэй вышла из штаб-квартиры Европейского совета, прошла мимо журналистов, села в машину и покинула саммит. Вероятность "жесткого Brexit", то есть ухода Великобритании из Евросоюза без соглашения после этой встречи повысилась.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Международные организации Совет Европы Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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