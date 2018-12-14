Капсула времени: на Украине нашли вишневую "девятку" без пробега

У коллекционеров пользуются спросом "олдтаймеры" в идеальном состоянии. Об одном из таких автомобилей рассказал его новый владелец, блогер Roma Urraco, разместивший подробный видеоотчет в Сети. Речь о легендарной "девятке", а именно - о модели ВАЗ-21093 ("Спутник"/Samara) вишневого цвета, выпущенной в 1990 году.

Автомобиль уникален тем, что находится в идеальном, можно сказать, "нулевом" состоянии. На момент, когда блогер приобрел такую "девятку" у продавца из Запорожья, пробег на одометре составляет лишь 46 км. На сегодня автомобиль наездил 51 км.

На сиденьях сохранились заводские пленки, у авто оригинальные шины БЛ-85. В ходе необходимого сервисного обслуживания были заменены лишь аккумулятор, масло в двигателе, фильтры и ремень ГРМ. Сохранился даже характерный запах новой "девятки", который - как говорит владелец и автор материала - "отличается от шестерочного".

В салоне установлена так называемая "низкая" передняя панель (характерна для "девяток" первых годов выпуска), аудиосистема отсутствует, поскольку ее не было в заводской комплектации. В багажнике гидроупоры от времени уже не держат пятую дверь, читай - требуют замены. В багажнике сохранились элементы комплектации тех времен - манометр, набор инструментов, ручной насос, ремкомплект для шин.

Весомости вишневому раритету придает то обстоятельство, что это версия с так называемым коротким крылом. Напомним, что такие "девятки" выпускались на Волжском автомобильном заводе с 1987 по 1991 год. Хотя конструкция с коротким крылом оказалась непрактичной (пластиковая накладка на "передок" быстро отходила от крыльев и деформировалась под прямыми лучами солнца) именно такие автомобили сегодня представляют наибольшую ценность для коллекционеров.

На старте продаж в 1987 году, напомним, ВАЗ-21093 оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объемом 1100, 1300 и 1500 см3. Раритетный вариант, о котором идет, получил наиболее мощный 1,5-литровый движк мощностью 72 л.с. В ролике, опубликованном блогером в Сети, можно послушать, как ровно работает двигатель.