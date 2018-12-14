Кононов объяснил поражение "Спартака" невезением

Олег Георгиевич, что скажете в целом по встрече?

Олег Кононов: Первые минуты нам не удались. Мы слишком рано пропустили, было много ошибок. Но сразу после этого мяча мы прибавили. Создали несколько моментов. Было бы желательно, чтобы все-таки мы извлекли из них хоть какую-то выгоду. И мы, и соперник, играли ярко. Просто "Вильярреалу" улыбнулась удача. Они свои моменты использовали.

Было ощущение, что "Спартак" вышел на матч не так, как на последний бой. Почему?

Олег Кононов: Футболисты отдали все силы, которые у них сейчас есть, все свое мастерство. Как я уже сказал, игра была равной. Но хозяевам повезло.

В целом, вы удовлетворены началом карьеры в "Спартаке"?

Олег Кононов: Нет. Я ставлю для себя высокие задачи.

Многие полагают, что в "Краснодаре" и "Арсенале" вы были как в тихой гавани, а сейчас нет.

Олег Кононов: Ни в какой тихой гавани я не был. Тренер всегда находится под давлением. Просто в "Спартаке" оно больше. Но я готов к этому. Проблемы меня только стимулируют.

Стоило ли вам возглавить команду зимой? Не пожалели, что сделали это раньше?

Олег Кононов: Ждал бы я до зимы или нет, но я моментально принял решение. Знал, на что иду. И доволен тем, какая работа была проведена. Мы были на десятом месте в чемпионате России, а закончили год четвертыми. Отстаем от лидера на шесть очков. Это не такой уж большой гандикап. Позитивно смотрю на то, что еще предстоит сделать.

"Спартак" усилится зимой?

Олег Кононов: Надеюсь, мы хорошо поработаем с теми футболистами, которые у нас уже есть. Что касается трансферных вопросов, то они нас волнуют. По мере возможности и поступления всех предложений, мы сообщим вам об этом. Работа уже ведется. Определенные изменения в составе будут, но не масштабные.

Вы хотя бы раз пожалели о своем решение оставить капитанскую повязку у Глушакова?

Олег Кононов: Нет.