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14.12.2018 00:37
Рубрика: Спорт

Кононов объяснил поражение "Спартака" невезением

Текст: Артур Нанян (Вильярреаль)
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы. Проиграв испанскому клубу (0:2), "красно-белые" завершили групповой этап турнира на последнем месте и остались без еврокубковой весны.

Олег Георгиевич, что скажете в целом по встрече?

Олег Кононов: Первые минуты нам не удались. Мы слишком рано пропустили, было много ошибок. Но сразу после этого мяча мы прибавили. Создали несколько моментов. Было бы желательно, чтобы все-таки мы извлекли из них хоть какую-то выгоду. И мы, и соперник, играли ярко. Просто "Вильярреалу" улыбнулась удача. Они свои моменты использовали.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Было ощущение, что "Спартак" вышел на матч не так, как на последний бой. Почему?

Олег Кононов: Футболисты отдали все силы, которые у них сейчас есть, все свое мастерство. Как я уже сказал, игра была равной. Но хозяевам повезло.

В целом, вы удовлетворены началом карьеры в "Спартаке"?

Олег Кононов: Нет. Я ставлю для себя высокие задачи.

Многие полагают, что в "Краснодаре" и "Арсенале" вы были как в тихой гавани, а сейчас нет.

Олег Кононов: Ни в какой тихой гавани я не был. Тренер всегда находится под давлением. Просто в "Спартаке" оно больше. Но я готов к этому. Проблемы меня только стимулируют.

Стоило ли вам возглавить команду зимой? Не пожалели, что сделали это раньше?

Олег Кононов: Ждал бы я до зимы или нет, но я моментально принял решение. Знал, на что иду. И доволен тем, какая работа была проведена. Мы были на десятом месте в чемпионате России, а закончили год четвертыми. Отстаем от лидера на шесть очков. Это не такой уж большой гандикап. Позитивно смотрю на то, что еще предстоит сделать.

"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах

"Спартак" усилится зимой?

Олег Кононов: Надеюсь, мы хорошо поработаем с теми футболистами, которые у нас уже есть. Что касается трансферных вопросов, то они нас волнуют. По мере возможности и поступления всех предложений, мы сообщим вам об этом. Работа уже ведется. Определенные изменения в составе будут, но не масштабные.

Вы хотя бы раз пожалели о своем решение оставить капитанскую повязку у Глушакова?

Олег Кононов: Нет.

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