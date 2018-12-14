Работодателям организаций лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. N 14-4/10/В-9694

На федеральном уровне заключено Федеральное тарифное соглашение в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на 2019 - 2021 годы.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 12 ноября 2018 г., регистрационный N 18/19-21, размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

М. Топилин