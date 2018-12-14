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Рубрика: Легковые авто

Mazda отзывает в России 2810 автомобилей

Текст: Борис Захаров
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания Mazda отзывает в России 2810 автомобилей. Под акцию попали модели CX-9 и RX8, реализованные c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года.

Причина отзыва связана с выявленной неисправностью газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира. Как уточняется в сообщении Росстандарта, продолжительное влияние высокой абсолютной влажности может привести к растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Также объявлено, что уполномоченные представители ООО "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и телефонных звонков о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В то же время владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Отметим также, что если флагманский кроссовер сегодня официально продается в России, то Mazda RX-8 с роторным двигателем дебютировала в 2003 году, выпускалось на заводе в Хиросиме до 2012 года. За всю историю RX-8 в нашей стране было реализовано 1997 экземпляров этой модели.

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#Mazda