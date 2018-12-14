МИД РФ раскритиковал планы по созданию косовской "армии"

На Смоленской площади прокомментировали сообщения из Приштины, где сегодня косовские законодатели приняли решение о переформатировании Сил безопасности края в "армию". В МИД РФ назвали это решение нарушением положений резолюции Совбеза ООН и шагом к обострению обстановки во всем балканском регионе.

Российские дипломаты настаивают, что аргументы представителей США, ЕС и НАТО, что это решение лишь формально, а суть Сил безопасности Косово останется неизменной, несостоятельны. В реальности речь идет об увеличении - причем двукратном - численности контингента, формировании резервов, а также о подмене функции гражданской обороны военными задачами, говорится в заявлении МИД. Там обратили внимание, что Североатлантический альянс поставляет косоварам вооружение и технику. В Москве уверены, что глава исполнительной власти Косово Рамуш Харадинай идет на сознательное обострение кризиса на Балканах, и настаивают, что вооруженные косовоалбанские формирования должны быть расформированы.