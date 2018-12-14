"Милан" лишится дохода за выступление в Лиге Европы

Итальянский "Милан" продолжает испытывать трудности во взаимоотношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за несоблюдения правил финансового fair play. Как утверждает Football Italia, клуб из-за штрафа лишится прибыли за выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Летом, напомним, УЕФА и вовсе исключил "россонери" из еврокубков за нарушение правил финансового fair play, однако это решение было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS). Однако на этом злоключения клуба не закончились.

Теперь УЕФА намерен оштрафовать "Милан" на полную сумму прибыли за Лигу Европы, которая составляет 12 миллионов евро - эта цифра уже не изменится, поскольку "красно-черные" не смогли пробиться в плей-офф турнира. Кроме того, на клуб наложено ограничение, согласно которому в ближайшие два сезона "Милан" не сможет заявлять на еврокубки более 21 игрока. Помимо этого, если клуб вновь будет уличен в нарушениях до сезона-2020/21, он будет отстранен от еврокубков на два года.

Вместе с тем, "Милану" предоставляется право обжаловать вердикт в CAS, и "россонери" такой возможностью, несомненно, воспользуются. По данным источника, клуб был ободрен успехом предыдущей апелляции и рассчитывает, что и в этот раз сможет отстоять свои интересы в суде.