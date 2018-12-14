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Рубрика: Спорт

"Милан" лишится дохода за выступление в Лиге Европы

Текст: Данила Жиляев

Итальянский "Милан" продолжает испытывать трудности во взаимоотношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за несоблюдения правил финансового fair play. Как утверждает Football Italia, клуб из-за штрафа лишится прибыли за выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Летом, напомним, УЕФА и вовсе исключил "россонери" из еврокубков за нарушение правил финансового fair play, однако это решение было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS). Однако на этом злоключения клуба не закончились.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Теперь УЕФА намерен оштрафовать "Милан" на полную сумму прибыли за Лигу Европы, которая составляет 12 миллионов евро - эта цифра уже не изменится, поскольку "красно-черные" не смогли пробиться в плей-офф турнира. Кроме того, на клуб наложено ограничение, согласно которому в ближайшие два сезона "Милан" не сможет заявлять на еврокубки более 21 игрока. Помимо этого, если клуб вновь будет уличен в нарушениях до сезона-2020/21, он будет отстранен от еврокубков на два года.

Вместе с тем, "Милану" предоставляется право обжаловать вердикт в CAS, и "россонери" такой возможностью, несомненно, воспользуются. По данным источника, клуб был ободрен успехом предыдущей апелляции и рассчитывает, что и в этот раз сможет отстоять свои интересы в суде.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Милан"
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