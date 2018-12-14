Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы-2018/19. Стали известны все участники 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого света.

Россию на этой стадии представит, увы, лишь две команды из возможных пяти - "Зенит" и "Краснодар", которые сумели выйти в плей-офф из своих групп. "Спартак", которому для продолжения борьбы необходимо было побеждать "Вильярреал", уступил и завершил выступление в Лиге Европы. Кроме того, имели шансы попасть в плей-офф турнира участники Лиги чемпионов ЦСКА и "Локомотив", но они в своих группах стали четвертыми, и для них еврокубковый сезон также закончен.

Вот какие команды пробились в 1/16 финала Лиги Европы по итогам группового этапа:

"Байер" (Германия), "Цюрих" (Швейцария), "Ред Булл" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Зенит" (Россия), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Фенербахче" (Турция), "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Айнтрахт" (Германия), "Лацио" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Динамо" (Киев, Украина), "Ренн" (Франция), "Челси" (Англия), БАТЭ (Беларусь).

Накануне, напомним, стали известны команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов и, соответственно, получившие право продолжить выступление в еврокубках в плей-офф Лиги Европы. Вот они:

"Брюгге" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Галатасарай" (Турция), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Виктория" (Чехия), "Валенсия" (Испания).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в Ньоне. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 14 февраля 2019 года, ответные игры состоятся 21 февраля.