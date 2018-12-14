Минск окажет Дамаску очередную гуманитарную помощь

Мост дружбы и гуманитарной поддержки независимого народа Сирии продолжает устойчивую связь между Дамаском и Минском. Очередной шаг по нему предприняло правительство Беларуси, которое утвердило своим постановлением перечень материальных ценностей для оказания помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму Br988,79 тысяч (1 белорусский рубль по курсу нацбанка соответствует 31, 27 российского рубля).

В арабскую республику, по данным официальных источников, будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии.

Кроме того, министерство финансов выделит средства для возмещения министерствам и ведомствам, обеспечившим отпуск материальных ценностей, их стоимости за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Кстати, 14 декабря стало известно, что постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выступил против принятой Советом Безопасности резолюции по продлению срока действия трансграничного механизма помощи арабской стране, который не предусматривает на ее получение разрешения со стороны Дамаска. Документ был одобрен в четверг большинством голосов, при этом Россия и Китай воздержались.

"Центр координации гуманитарной помощи в Сирии - это Дамаск. Получение согласия правительства Сирии на доставку гуманитарной помощи из-за границы - базовый принцип, записанный в резолюции Генеральной Ассамблеи", - отметил Джаафари, которого цитирует ТАСС.

"Мониторинговый механизм ООН не в состоянии верифицировать доставку гуманитарной помощи трансграничным путем. Это значит, что она может не дойти до нуждающихся в ней", - предупредил дипломат.

