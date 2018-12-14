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14.12.2018 12:21
Рубрика: Общество

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Текст: Надежда Толстоухова
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам министра Вероники Скворцовой, алкоголь - это один из серьезных факторов риска для здоровья людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за него в мире ежегодно умирают около 3,3 миллиона человек. Примерно 13,5% случаев смерти среди молодых людей (от 20 до 40 лет) связаны с употреблением алкоголя.

Фото: depositphotos.com
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"В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", - отметила Скворцова.

Во многих странах мира людям младше 21 года алкоголь не продают. Эта норма действует, к примеру, в США, Японии, Египте, Казахстане, Индии, Индонезии, Парагвае и других станах. По данным ВЦИОМ, 78 процентов россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя.

Ранее Минзрав предлагал повысить и возрастной ценз на покупку сигарет до 21 года. Основной аргумент в пользу такого решения сводился к тому, что если человек не начинает курить в юности, гораздо меньше шансов, что он закурит в более зрелом возрасте. Однако до подготовки конкретного законопроекта в тот раз дело не дошло.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии Госрегулирование оборота алкоголя
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