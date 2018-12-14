МВД поручили задуматься о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч

Правительственная комиссия дала поручение МВД о проработке вопроса по введению ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

Напомним, что сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Соответствующая поправка была внесена в 2013 году, когда появилась презумпция виновности водителя.

Примечательно, что даже сейчас, если судить по статистике аварийности ГИБДД, превышение скорости - не самый опасный маневр. В основных нарушениях, ставшими причиной аварии, фигурируют нарушение правил проезда перекрестка, пешеходных переходов, а также выезд на встречную полосу. О превышении скорости в них даже речи не идет. То есть таких нарушений, повлекших ДТП с пострадавшими, крайне мало.

Статистики об аварийности в результате того, что водитель превысил скорость более чем на 10 км/ч, просто не существует. Но есть статистика аварийности по причине несоответствия скорости дорожным условиям. Под нее можно подвести любую аварию. Например, ехал водитель со скоростью 60 км/ч там, где это разрешено, но на дороге гололед. А это значит, что водитель выбрал неправильный скоростной режим и поэтому произошло ДТП. Кстати, таких ДТП за 11 месяцев этого года оформлено 8370. В них погибло 1180 человек. Для сравнения, всего аварий с пострадавшими произошло более 151 тысячи. В них погибло более 16 тысяч человек. То есть только каждое 20 ДТП происходит из-за выбора неправильного скоростного режима. А из-за превышения скорости и вовсе единицы.

Напомним, что решение не наказывать за превышение скорости менее чем на 20 км/ч было внесено с подачи нынешнего первого зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. И мотивировалась оно тем, что раз у нас простой порядок вынесения решения в отношении автовладельцев, то и защитить их от ошибок камер стоит надежнее. Ведь камеры автоматической фотовидеофиксации выписывают штраф не водителю, сидевшему за рулем, а собственнику автомобиля.

И уже потом его дело смириться с вынесенным решением или обжаловать его. Но при обжаловании необходимо было доказать, что не он был за рулем. А именно этот момент до сих пор вызывает массу споров. Что считать таким доказательством? Верховный суд утверждает, что достаточно наличия доверенности, договора аренды или полиса ОСАГО, в котором вписан другой водитель. Однако нижестоящие суды с заведомой регулярностью игнорируют обзоры судебной практики ВС и даже прямые постановления пленума ВС на эту тему. И чуть ли не каждый месяц Верховный суд рассматривает такие жалобы.

Правила дорожного движения запрещают превышать скорость, установленную соответствующими знаками и общими ограничениями. Так, в населенных пунктах установлена максимальная скорость в 60 км/ч, вне населенных пунктах - 90 км/ч, на автомагистралях - 110 км/ч. Владельцы дорог могут понижать и повышать эти лимиты с помощью установки соответствующих знаков ограничения скорости на участках дорог, где это необходимо или допустимо. То есть, правила никаких поблажек не дают.

Но КоАП не наказывает за такие нарушения. Поэтому большинство автомобилистов считают для себя допустимым двигаться со скоростью "ограничение плюс 20 км/ч". В Госавтоинспекции полагают, что это поручение носит рекомендательный характер. Для начала надо внимательно изучить ситуацию перед тем, как вводить такие меры. Как заявил на недавнем семинаре по безопасности дорожного движения глава Госавтоиснпекции МВД России Михаил Черников, нужно провести ревизию улично-дорожной сети на предмет необходимости тех или иных ограничений скорости.

В требованиях ГОСТ прописано, что снижение скорости допускается постепенное. На 20 км/ч. Но довольно часто на федеральных дорогах вне населенных пунктах при ограничении скорости в 90 км/ч вдруг появляются знаки ограничивающие скорость до 50, а то и 40 км/ч. Это прямое нарушение требований к их установке. Но доказывать это автовладельцу придется уже в суде.

Из-за того, что непонятно, по какой причине в том или ином месте появляется знак ограничения скорости, это вызывает только нервозность на трассах. Водителям приходится следить не столько за ситуацией на дороге, сколько за знаками на обочинах.

Еще один важный момент. Автовладельцы уже привыкли к действующим нормам. Их изменение приведет к хаотичности движения, резким маневрам, что в свою очередь только повлечет рост аварийности на дорогах.

Комментарий

Лев Воропаев, адвокат:

- Когда не было этого барьера в 20 км/ч, ГИБДД изначально не высылали постановления за превышение скорости от 10 до 20 км/ч. Это было экономически не обосновано. Пересылка требовала больших затрат, чем потом государство получило бы с виновника нарушения. Кроме того, сейчас никем не доказано, что если ввести такую норму обратно, то аварийность на дорогах снизится. Прямой корреляции нет. Также стоит отметить, что тормозная система в современных автомобилях позволяет снизить эту скорость с 20 км/ч в долю секунды. Любые приборы просто неспособны зарегистрировать превышение.