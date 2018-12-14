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14.12.2018 00:01
Рубрика: Спорт

Пробили шведов по буллитам

На Кубке Первого канала россияне стартовали с выигрыша у "Тре Крунур"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
Сборная России с победы начала домашний этап Евротура. В стартовом матче Кубка Первого канала, прошедшем вчера в столичном Парке легенд, команда Ильи Воробьева выиграла у Швеции - 3:2 (по буллитам).

Зрители до матча стали свидетелями трогательной церемонии. Под своды дворца в Парке легенд подняли свитер с фамилией Тарасов - столетие со дня рождения легендарного тренера, напомним, с размахом отмечали буквально на днях. Свитер был украшен олимпийскими кольцами и цифрами 1964, 1968 и 1972, символизирующими три триумфа "Красной машины" на зимних Играх, которых советские хоккеисты добились под руководством Тарасова и Аркадия Чернышева. На лед вышла не менее знаменитая дочь Анатолия Владимировича. Татьяна Анатольевна рассказала, что во времена Тарасова за второе место в хоккее увольняли. И такое напутствие должно было в первую очередь вдохновить, конечно, игроков в красной форме - для шведов содержание ее эмоциональной речи, скорее всего, осталось загадкой.

Впрочем, игроки российской сборной и так прекрасно понимают, какого результата от них ждут. Тем более перед своей публикой. Другое дело, что нынешний состав национальной команды при всей своей мастеровитости никак не назовешь суперзвездным. Пожалуй, единственный хоккеист в ее составе, не нуждающийся в представлении даже далеким от хоккея людям, Павел Дацюк, получил вызов на турнир. Но по состоянию здоровья в последний момент был вынужден "сняться с пробега". Так что россиянам надо будет очень постараться, чтобы занять то самое первое место.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Пяти минут не прошло, как шайба уже побывала в воротах Ильи Сорокина. Примечательно, что гол организовали шведские защитники. Хольм, выступающий за нижегородское "Торпедо", бросил, а Нильссон подправил шайбу, не оставив голкиперу шансов - 1:0. Россияне очень старались организовать достойный ответ и владели преимуществом. Но по-настоящему неразрешимых задач перед оппонентами наши хоккеисты не ставили. Четыре минуты, проведенные хозяевами льда в большинстве, картину тоже не изменили - спецбригады сработали очень средне.

Второй период положительных эмоций тоже не добавил. Шведы, долго время игравшие исключительно от обороны, первый же свой момент использовали. Дальбек щелкнул издали, и закрытый полевыми игроками Сорокин среагировать на этот бросок не успел - 2:0 на 34-й минуте. Российская сборная, в свою очередь, вроде бы и атаковала неплохо, и моменты создавала, но давление никаких материальных дивидендов не приносило.

Понятно, что вечно так продолжаться не могло. На заключительный период российская сборная вышла с запредельным настроем, и с первой же смены у ворот Ларса Юханссона разыгралась настоящая буря. Через пару минут скандинавы дрогнули. Давидссон отправился на скамейку штрафников, и это большинство россияне разыграли как по нотам - гол на счету Григоренко. Через минуту счет на табло горел уже равный - 2:2. Это Гавриков броском со средней заставил трибуны взреветь.

Забить на кураже еще раз, увы, не удалось. В концовке периода хозяева вновь ощутимо взвинтили темп, но все, чего им удалось добиться до сирены - это попадание в штангу. Ничья в основное время означала продолжение вечера. Половину овертайма наша сборная провела в меньшинстве, но в критический момент Сорокин выручил и дело дошло до буллитов. В серии "хоккейных пенальти" цели достиг лишь один бросок, в исполнении Михаила Григоренко. Таким образом, российская сборная праздновала волевую победу 3:2.

В субботу команду Ильи Воробьева ждет встреча с чехами в Парке легенд. Завершится турнир необычно. "Красная машина" отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с финнами на домашней арене футбольного "Зенита".

Где будем смотреть

15 декабря, суббота, "Первый"

15.40 Россия - Чехия. Прямая трансляция.

16 декабря, воскресенье, "Первый"

16.55 Россия - Финляндия. Прямая трансляция.

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