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Рубрика: В мире

Народные дружины появятся в ДНР на случай нападения ВСУ

Народные дружины создадут в южной части Донецкой области на случай возможной атаки со стороны ВС Украины в этом районе. Об этом заявил в пятницу замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Фото: depositphotos.com
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"Выражаем особую благодарность гражданам нашей республики, которые <…> сформировали народные дружины, чтобы с началом агрессии вооруженных формирований Украины воспрепятствовать движению украинской бронетехники, а также незаконному введению ограниченного контингента НАТО под видом миротворцев", - цитирует его заявление РИА Новости.

Отмечается, что дружины были сформированы только по личной инициативе и будут подчиняться военному командованию республики.

Ранее в ДНР сообщали о том, что Киев готовит масштабное наступление на мариупольском направлении в Донбассе.

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