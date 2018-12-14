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14.12.2018 13:05
Рубрика: Легковые авто

Названы 10 лучших автомобильных моторов года

Текст: Андрей Полухин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Авторитетное американское издание WardsAuto уже в 25-й раз составило рейтинг 10 лучших двигателей, которые будут радовать автолюбителей в следующем году.

Список был сформирован по результатам тест-драйвов, проведенных в реальных условиях в октябре и ноябре. Журналисты оценили 34 силовые установки - по мощности, крутящему моменту, шумности, экономичности и инновационности. При этом для большей актуальности исследования в число тестируемых традиционно попали только автомобили, которые в США стоят не более 62 тысяч долларов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Среди главных трендов, заложенных в нынешнем рейтинге, - возвращение в число лучших мощных 8-цилиндровых моторов (их в списке оказалось два - впервые с 2015 года) и сокращение числа двигателей, работающих на водородных элементах, до одного. Никогда прежде в топ-10 не появлялось сразу три двигателя пикапов, два мотора Ford попали в десятку второй год подряд, а у Hyundai впервые среди лучших оказалось сразу две силовые установки.

"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда автомобиль на топливных элементах и электромобиль с аккумуляторной батареей попадут в тот же топ-10, где есть два мощных V-8 и сложный 4-цилиндровый двигатель с переменным сжатием, - прокомментировал итоги исследования старший контент-директор WardsAuto Дрю Винтер. - Автопроизводители и их инженеры по трансмиссии движутся в разных направлениях: правительства во всем мире хотят низких выбросов и электрификации, в то время как клиенты хотят автомобили, которые отвечают всем их потребностям без компромиссов. Мы считаем, что список этого года демонстрирует способность отрасли одновременно удовлетворить оба требования".

Итак, перечислим все силовые установки, которые вошли в топ-10.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Это турбированный 4-цилиндровый бензиновый мотор 2.0L VC-Turbo с системой переменного сжатия от Infiniti QX50 и 6-цидиндровый турбомотор объемом 3 литра Turbocharged I-6 от BMW X5. Это 8-цилиндровые двигатели 5.0 с двумя уровнями форсировки на 460 и 480 л.с. от Ford Mustang (версии GT и Bullitt) и 6.2 с отдачей в 420 л.с. и новой системой деактивации части цилиндров от Chevrolet Silverado. Это дизельный мотор 3.0 Power Stroke Diesel V6 мощностью 250 л.с. от Ford F-150. Это электромоторы Hyundai - традиционный, устанавливаемый на модель Kona EV 150 кВт с запасом хода до 415 км, и на водородных топливных элементах от автомобиля Nexo FCV 120 кВт.

Это гибридная установка от Honda Accord Hybrid совокупной отдачей в 212 л.с. из 143-сильного бензинового мотора 2.0 Atkinson i-VTEC 4-Cyl и двумя электродвигателями мощностью 181 л.с. Еще один гибрид на 178 л.с. - от Lexus UX 250h - с 2-литровым 4-цилиндровым мотором Atkinson с высокой степенью сжатия и тремя электродвигателями, два из которых встроены в систему трансмиссии, а третий обеспечивает полный привод. И, наконец, это гибридная система 3.6 Pentastar eTorque V-6 мощностью 305 л.с. от Ram 1500, состоящая из стартера-генератора и батареи на 0,3 кВт, которые придают большому пикапу существенное ускорение.

Отметим, что официальная церемония награждения состоится 16 января на автосалоне в Детройте.

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#автомобили