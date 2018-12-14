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Рубрика: Общество

Онищенко объяснил инициативу Минздрава о продаже алкоголя с 21 года

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко пояснил, почему Минздрав выступил с инициативой об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года.

Фото: Depositphotos.com
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По его словам, именно с 21 года метаболизм, психика и ментальность человека становятся более устойчивыми к зависимости, в том числе алкогольной.

"Поэтому, да, пусть он служит на границе и не только в 18, но пить и продавать алкоголь лучше с 21 года. Поэтому давайте будем в этом направлении двигаться", - цитирует Онищенко RT.

Ранее в пятницу стало известно, что Минздрав разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. По данным опросов, почти 80 процентов россиян поддерживают такое решение.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Проблема алкоголизма Алкоголь и табак
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