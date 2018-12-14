Онищенко объяснил инициативу Минздрава о продаже алкоголя с 21 года

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко пояснил, почему Минздрав выступил с инициативой об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года.

По его словам, именно с 21 года метаболизм, психика и ментальность человека становятся более устойчивыми к зависимости, в том числе алкогольной.

"Поэтому, да, пусть он служит на границе и не только в 18, но пить и продавать алкоголь лучше с 21 года. Поэтому давайте будем в этом направлении двигаться", - цитирует Онищенко RT.

Ранее в пятницу стало известно, что Минздрав разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. По данным опросов, почти 80 процентов россиян поддерживают такое решение.