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14.12.2018 06:21
Рубрика: В мире

Парламент Ирландии легализовал аборты

В Ирландии на законодательном уровне легализовали искусственное прерывание беременности. Парламент страны одобрил соответстующий документ.

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"Это исторический момент. Это начало новой эры в здравоохранении для женщин", - подчеркнул министр здравоохранения страны Саймон Харрис.

Теперь представительницы прекрасной половины человечества смогут сделать аборт, если срок беременности не превышает 12 недель.

Напомним, в мае этого года высказаться по данному вопросу попросили жителей Ирландии. В стране был проведен референдум. Большинство проголосовавших (66,4 процента) выступили за отмену действовавшей с 1983 года восьмой поправки к конституции страны, запрещающей искусственное прерывание беременности.

В мире Европа Ирландия
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