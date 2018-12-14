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14.12.2018 14:08
Рубрика: Легковые авто

Первую Toyota Supra нового поколения выставят на аукцион

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Первый экземпляр спорткара Toyota Supra нового поколения будет продан на автомобильном аукционе Barrett-Jackson 19 января 2019 года. Предваряя это событие, Toyota показала тизер эксклюзивного купе, демонстрирующий корпус внешнего зеркала заднего вида.

Как сообщили представители японской марки, торги состоятся в городе Скотсдейле, штат Аризона. Средства, вырученные от продажи автомобиля с VIN-номером 20201, предполагается передать Ассоциации американских кардиологов и благотворительным фондам США.

Фото: Пресс-служба Toyota
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На аукцион таким образом выставляется уникальный автомобиль. Мало того, будущий владелец получит его всего через пять дней после официальной премьеры, которая состоится на автосалоне в Детройте 14 января. Первенец возрожденной модели получит вариант с матово-серым кузовом, красными корпусами внешних зеркал и матовыми черными колесными дисками. В салоне об эксклюзивности исполнения свидетельствуют ковшеобразные кресла, обшитые красной кожей, и логотипы специсполнения, выполненные из карбона.

Toyota Supra нового поколения построена на архитектуре BMW Z4. Под капот установлен 3-литровый бензиновый агрегат BMW мощностью 340 л.с. Двигатель сочетается с 8-диапазонным "автоматом" ZF и задним приводом. Машина, выставленная на торги, станет первой Supra, реализованной в США за последние 20 лет, заявили представители Toyota.

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#Toyota