Песков: Встреча Путина и Трампа необходима обеим сторонам

Встреча двух президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа - в равной степени необходима и Москве, и Вашингтону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал о готовности Москвы к возможным мероприятиям.

- Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Последний раз Путин и Трамп провели так называемую встречу "на ногах" на саммите G20 в Аргентине, причем глава США сам подошел к российскому президенту. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о том, что лидеры общались приблизительно 10-15 минут, основными темами были инцидент в Керченском проливе и общая ситуация на Украине.