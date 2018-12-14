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14 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)

Работодателям организаций радиоэлектронной промышленности Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. N 14-4/10/В-9692

Дата подписания 4 декабря 2018 г.
Опубликован 14 декабря 2018 г.

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности Российской Федерации на 2018 - 2020 годы.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (от 2 апреля 2018 г., регистрационный N 8/18-20), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru), опубликовано в журнале "Охрана и экономика труда" (приложение N 4 к N 1 (30) 2018 г.) и приложении к газете "Солидарность" N 20 от 23 мая 2018 г.

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

М. Топилин