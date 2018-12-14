Что производят и зачем нужны технопарки

За последние два года число технопарков в Москве выросло в пять раз - до 34. И если раньше предприниматели настороженно относились к открытию производств на их территории, то теперь ситуация изменилась, сообщает "Вечерняя Москва". Во многом потому, что резидентам предоставляют выгодные условия: налоговые льготы, сниженную арендную ставку, возможность пользоваться оборудованием и инфраструктурой, а также консультационную помощь. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова, низкая ставка экономит арендаторам в среднем до 163 миллионов рублей в год.

Каждый технопарк имеет отраслевую специализацию, а зачастую - несколько. Так, например, технопарк "Калибр" специализируется на беспилотном транспорте и навигационных технологиях, телекоммуникациях, приборостроении и медицинских исследованиях. На сегодняшний день он насчитывает 60 резидентов и около двух тысяч сотрудников. Предприятия могут пользоваться коворкингом (пространство для совместной работы), конференц-залом, переговорными и дата-центром. Также в их распоряжении - точки общепита, парковки и банкоматы.

Плюсы технопарков в том, что они дают возможность локализовать производства. Так, московские технопарки объединяют более 13 процентов столичной радиоэлектронной промышленности и десятую часть фармацевтической отрасли. Кроме того, резидентам оказывается помощь в самых разных вопросах: будь то финансирование или юридические услуги.

"Мы состыковываем их с фондами, которые могут помочь с финансированием, оказываем юридические или бухгалтерские услуги", - сказала заместитель гендиректора технопарка Наталья Бунакова.

Технопарки также являются способом привлечения иностранных инвесторов. Так, в Москве уже работают такие крупные международные компании, как BIC, ABB, Acronis, SKF, BANG&BONSOMER и другие. Компания ABB, например, занимается разработкой решений для управления морскими кораблями. Одна из последних созданных систем демонстрирует работу корабля в трехмерном формате, позволяет визуализировать окружающую обстановку, определить оптимальный способ управления.