На Манежной площади в Москве покажут новогодние световые шоу

В Москве, начиная с сегодняшнего дня, на Манежной площади будут показывать световые шоу, посвященные предстоящим праздникам - Новому году и Рождеству.

Здание Манежа с помощью специальных световых проекций будет превращаться в огромный подарок, в веселую карусель и даже освещенную камином комнату.

Как сообщает m24.ru, посетить световые шоу можно в период с 14 по 20 декабря с 19 до 22 часов.

Ожиданию праздника будет посвящено шоу "Новогодняя Москва". Пурга, зимний городской пейзаж, новогодняя Москва, украшенная ель, магазин с подарками и даже приготовление праздничного стола - это и не только смогут увидеть зрители. А в финале всех ждет яркий сюрприз - фейерверк.

Сказку москвичам и гостям города подарит и покажет шоу "Путешествие в Рождество". Это и кондитерская с имбирными пряниками, и винтажный провоз, и конвейер с игрушками.

Подобные световые шоу уже не в новинку жителям города. Их показывали в преддверии Дня Победы, а также перед чемпионатом мира.

14 декабря в Москве стартует главный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". Единый мотив всего оформления - новогодние сказки. "РГ" узнала, как украсили столицу к праздникам.