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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В метро Москвы поставили елку из бумажных проездных

Текст: Светлана Батова

В вестибюле станции метро "Тургеневская" установили елку, сделанную из использованных билетов. На производство трех с половиной метрового "дерева" пошло 230 тысяч проездных, столько пассажиры выбрасывают ежедневно бумажных билетиков. Елка - своеобразный призыв чаще использовать многоразовые пластиковые "Тройки". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Елку метро установило вместе с программой лояльности "Город". В ней можно зарегистрировать свою "Тройку" и получать бонусные баллы за пополнение электронного кошелька на сумму от 250 рублей.

Кроме того, на страницах соцсетей "Города" пройдет конкурс "Елки под защитой Тройки". Чтобы принять участие необходимо зарегистрировать свою "Тройку", сделать селфи на фоне елки из билетов и поставить хэштег под фото #ёлкиподзащитойтройки. Победители получат именные "Тройки" с уникальным дизайном и бонусы на счет.

В столичном метро надеются, что в будущем году количество бумажных билетов уменьшится, и елку из проездных можно будет поставить на метр ниже.

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