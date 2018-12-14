В Москве подросток задержан за стрельбу по трамваям

Несовершеннолетний житель Москвы задержан за стрельбу по трамваям на северо-востоке. Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, у 17-летнего подозреваемого изъят пистолет.

Стрелок попал на камеры, расположенные внутри и на корпусе трамваев. Сотрудники угрозыска из северо-восточного округа и специалисты по работе с несовершеннолетними Южного Медведкова быстро установили личность подозреваемого. Выяснилось, что парень стрелял по трамваям из пневматического оружия. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". С него взяли обязательство о явке.

Ранее "РГ" писала, что в полицию обратились представители "Мосгортранса". Они пожаловались на неизвестного, открывшего стрельбу по вагонам 17 маршрута.