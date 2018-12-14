В Москве подросток задержан за стрельбу по трамваям

Несовершеннолетний житель Москвы задержан за стрельбу по трамваям на северо-востоке. Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, у 17-летнего подозреваемого изъят пистолет.
Стрелок попал на камеры, расположенные внутри и на корпусе трамваев. Сотрудники угрозыска из северо-восточного округа и специалисты по работе с несовершеннолетними Южного Медведкова быстро установили личность подозреваемого. Выяснилось, что парень стрелял по трамваям из пневматического оружия. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". С него взяли обязательство о явке.
Ранее "РГ" писала, что в полицию обратились представители "Мосгортранса". Они пожаловались на неизвестного, открывшего стрельбу по вагонам 17 маршрута.
В районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута. Вместо них работали автобусы. А теперь причина. Предположительно – из пневматики обстреляли 7 (семь!!!) вагонов. Пострадавших, к счастью, нет. Но есть вопрос. ЗАЧЕМ!!!1 pic.twitter.com/MwdT1wXmVC— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 9 декабря 2018 г.