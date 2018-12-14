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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже возбудили второе дело об избиениях в кадетском корпусе

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

СК возбудил второе уголовное дело против руководства кадетского казачьего корпуса, сообщили в следственном управлении по Воронежской области. Поводом для расследования стали систематические избиения воспитанников.

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- По предварительным данным, с мая по сентябрь 2018 года ряд несовершеннолетних воспитанников учреждения подвергались систематическим избиениям и унижениям со стороны других учеников. Узнав об этом, заместитель директора корпуса по воспитательной работе и другие должностные лица не приняли должных мер по предотвращению противоправных действий, - рассказала представитель управления Елена Мануковская.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Следователям предстоит проверить соответствие условий обучения, воспитания и содержания кадетов установленным нормам, дать правовую оценку действиям персонала учреждения - в частности, контролю за поведением воспитанников во внеучебное время.

Напомним, в ноябре против руководства корпуса было возбуждено еще одно дело о халатности. Тогда поводом послужило появившееся в соцсетях видео, где 13-летнего воспитанника избивает его одноклассник.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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