В Воронеже возбудили второе дело об избиениях в кадетском корпусе

СК возбудил второе уголовное дело против руководства кадетского казачьего корпуса, сообщили в следственном управлении по Воронежской области. Поводом для расследования стали систематические избиения воспитанников.

- По предварительным данным, с мая по сентябрь 2018 года ряд несовершеннолетних воспитанников учреждения подвергались систематическим избиениям и унижениям со стороны других учеников. Узнав об этом, заместитель директора корпуса по воспитательной работе и другие должностные лица не приняли должных мер по предотвращению противоправных действий, - рассказала представитель управления Елена Мануковская.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Следователям предстоит проверить соответствие условий обучения, воспитания и содержания кадетов установленным нормам, дать правовую оценку действиям персонала учреждения - в частности, контролю за поведением воспитанников во внеучебное время.

Напомним, в ноябре против руководства корпуса было возбуждено еще одно дело о халатности. Тогда поводом послужило появившееся в соцсетях видео, где 13-летнего воспитанника избивает его одноклассник.