Фильм с моржом из Ижевска получил награду международного кинофестиваля

Морж из ижевского зоопарка снялся в фильме Владимира Марина "Несейка", сообщается в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".

Картина получила награду за лучший сценарий на втором международном кинофестивале стран Арктики ARCTIC OPEN. Мероприятие проходило в Архангельске с 6 по 9 декабря этого года.

- Теперь наш морж Сгата-Несейка по праву может носить звание кинозвезды номер один, - говорится в сообщении.

Идея фестиваля - в том, чтобы не только познакомить людей с работами кинематографистов арктических стран, но и поведать о жизни малых коренных народов сервера.