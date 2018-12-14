Первый прямой поезд связал Минск и Казань

В столицу Татарстана прибыл первый прямой поезд Минск-Казань-Минск. Пассажиров встретила снегурочка с татарским лакомством чак-чак.

Этот железнодорожный маршрут был долгожданным как для Беларуси, так и для Татарстана. Дело в том, что до 2013 года две республики были связаны поездами Минск-Иркутск и Свердловск-Брест. Оба состава проходили через Казань. Но потом эти маршруты закрыли.

Объяснили этой сильной транспортной загрузкой перед Универсиадой-2013. Пообещали, что временно, но пауза затянулась на пять лет. Вопрос о прямом железнодорожном сообщении решался на уровне межправительственной комиссии. И вот, наконец, это случилось.

В торжественной встрече принял участие руководитель казанского отделения Посольства Республики Беларусь в РФ Олег Исаев. Он отметил, что это очень значимое событие. Железнодорожное сообщение играет важную роль в сотрудничестве Беларуси и Татарстана.

Как пояснил главный инженер Минского вагонного участка Минского отделения БЖД Александр Пашик, при 320 посадочных местах загрузка составила 61 процент. Это очень неплохо для первого рейса. На всем протяжении маршрута ехало 195 пассажиров. В Казань прибыло около ста человек, в их числе жительница Казани Анастасия, у которой в Белоруссии живут родственники.

- Я сама казанская, гостила у двух сестер в Бресте, - рассказала она корреспонденту РГ. - Они туда переехали еще лет тридцать назад. Этого поезда мы ждали как бога! Приходилось ездить через Москву. Обслуживание было хорошее, чистота такая в поезде! Ребята проводники молодые, все для нас делали.

Поезд № 328/327 Минск-Казань сформирован Белорусской железной дорогой. Состав состоит из семи вагонов: пяти плацкартных и двух купейных. Также присоединяются два беспересадочных вагона: Брест-Казань и Гомель-Казань.

Маршрут на территории России пролегает через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. В Беларуси расписание поезда предусматривает удобную пересадку из районных и областных центров Минской и Гродненской областей: Гродно, Мосты, Лида и Молодечно.

Он будет курсировать круглогодично один раз в неделю. Отправление из Минска по средам в 21:55, прибытие в Казань по пятницам в 17:53. Из столицы Татарстана поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7:43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5:13. Время в пути занимает 44 часа.