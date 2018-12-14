Суд арестовал на два месяца вице-премьера правительства Чувашии

Ленинский районный суд города Чебоксары арестовал министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимира Аврелькина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда.

Напомним, чиновника задержали накануне вечером. В его отношении региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч 3 ст 285 УК РФ. Как уточнили в прокуратуре республики, основанием для возбуждения дела стали факты злоупотребления при предоставлении субсидий, выделенных бюджетом региона.

По решению суда Аврелькин останется под стражей до 12 февраля 2019 года. Как сообщает РИА Новости, власти региона отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Владимир Аврелькин занял пост главы министерства экономического развития Чувашии в 2013 году. В 2016 году указом главы региона Михаила Игнатьева был назначен заместителем председателя республиканского кабмина.