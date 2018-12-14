В Самаре задержан мошенник, вымогавший деньги у Виктора Дробыша

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве денег у известного российского продюсера Виктора Дробыша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, на днях Виктор Дробыш и актриса Настасья Самбурская были вынуждены обратиться в полицию в связи с угрозами, поступившими в их адрес.

- Помощница продюсера сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее работодателя. За неисполнение якобы поступившего ему заказа о поджоге злоумышленник потребовал 50 тысяч рублей, - рассказала Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейским удалось быстро установить личность злоумышленника и задержать его.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Самаре по месту жительства задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина 1982 года рождения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавила Ирина Волк.

Правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.