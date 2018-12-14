В Красноярском крае сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовой фурой в Назаровском районе Красноярского края пострадали 15 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

По словам представителя ведомства, с места ДТП в больницу города Назарово госпитализированы 14 человек. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Еще 11 человек получили травмы средней степени тяжести. Среди них трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В Назарово экстренно выехала бригада врачей из краевой клинической больницы.

Напомним, ЧП произошло в 17.15 в Назаровском районе на 40-ом километре трассы "Ачинск-Троицкое". По предварительно информации МВД, автобус Hyundai, следовавший по маршруту №506, столкнулся с грузовой фурой марки Scania. В результате ДТП погибли два человека - водитель грузовика и один из пассажиров автобуса. Различные травмы получили еще 15 человек.

По данным ТАСС, всего, согласно купленным на рейс билетам, в салоне автобуса находились 42 человека. Для пассажиров, которые не пострадали в ДТП, был выделен резервный автобус, который отвез их до пункта назначения. На месте ЧП была также организована помощь психологов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте аварии, выясняются все обстоятельства ЧП. В Назаровский район выехали главы регионального МВД и Госавтоинспекции.