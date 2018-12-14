На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Пять лет назад Кузнецов получил жилой дом от руководителя строительной компании. Его цена, по версии следствия, была занижена на 1,5 миллиона рублей. В обмен, как полагают в СК России, вице-губернатор помог этой фирме получить контракт на строительство медучреждения в Псковской области.

Сейчас Кузнецов задержан, в его доме и в рабочем кабинете прошли обыски. Причем во время проверки рабочего места вице-губернатора оперативники обнаружили ID-карту на имя Кузнецова, которая подтверждает его проживание в Эстонии.

В ближайшее время вице-губернатору региона изберут меру пресечения.