Россияне назвали самые интересные места для празднования Нового года

Петербург и Москва возглавили рейтинг самых желанных регионов для встречи нового 2019-го года, сообщает сервис Skyscanner , ссылаясь на результаты опроса пользователей.

Провести праздники в Москве или Петербурге изъявили желание 19,2 процента респондентов. Почти 16,5 процента опрошенных, наоборот, мечтают провести каникулы вдали от больших городов, например, находясь в уютном домике на Алтае. Популярностью пользовался вариант погреться в горячих источниках в предгорьях Кавказа. Так провести длинные выходные хотели бы 15,12 процента участвовавших в опросе.

Отдых с горными лыжами также довольно популярен у россиян. Прокатиться со склонов в Сочи мечтают 9,6 процента опрошенных, а отдохнуть в Хибинах, где к слову сейчас Полярная ночь и наблюдается Северное сияние, хотели бы 12,88 процента респондентов. Не теряют популярности и отдых в Карелии с непременными прогулками на собачьих упряжках. За такое времяпрепровождение на каникулах проголосовали 7,12 процента.

Многие россияне Новый год ассоциируют с волшебством и сказкой. Поехать к Деду Морозу на каникулы мечтают 7,41 процента респондентов, хотели бы навестить к Снегурочку, которая, к слову, живет в Костроме, 3 процента респондентов. Чуть более 6 процентов опрошенных поехали бы в Плес, небольшой городок на Волге.

Самый непопулярный ответ - встретить Новый год на полюсе холода, который расположен в Оймяконе. За него высказались 2,44 процента опрошенных

Примечательно, что среди вариантов ответа сервис не предложил ответ "вообще никуда ехать и провести праздники дома с друзьями и родственниками". Многие пользователи голосовали именно за него, хотя в системе он так и не отобразился.

К слову, пожелания россиян значительно отличаются от их реальных маршрутов. Согласно обнародованному на днях исследованию Роскачества, на грядущие новогодние праздники россияне активно скупали билеты в Уфу, Махачкалу, Екатеринбург и Краснодар.