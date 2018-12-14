СК: Замгубернатора Псковской области задержан за особо крупную взятку

Корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере.

В качестве взятки, по мнению следователей, выступил дом, подаренный чиновнику. По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове.

Стоимость здания, уверяют в СК, была занижена не менее чем на 1,5 миллиона рублей. В ответ замглавы области должен был обеспечить победу коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

- Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике, - добавила Петренко.

Кузнецова назначили заместителем губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.