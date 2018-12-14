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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В изолированной карельской деревне обустроят понтонную переправу

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Для жителей карельской деревни Панозеро, которые вынуждены доставлять продукты на санках через неокрепший лед реки Кемь, обустроят военную понтонную переправу. Об этом сегодня на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии сообщил руководитель одной из подкомиссий заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.

Фото: youtube.com
Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену

"РГ" уже рассказывала о том, с каким риском для жизни приходится жителям Панозера добираться на противоположную сторону реки. Для них только готовят ледовую переправу, а старый паром, который ранее пользовались граждане, в аварийном состоянии. Другого транспорта нет. Так что жителям приходится на свой страх и риск идти через реку пешком.

Ранее представители правительства Карелии, побывавшие в Кеми, сообщали, что возводить мост через реку - это слишком затратно и по времени и по деньгам. Рассматриваются варианты закупки нового парома или обустройства тросовой переправы. Но эти объекты возможно будет обустроить только к лету будущего года.

Между тем, по словам Рашида Нугралеева, уже удалось достигнуть договоренности с военным ведомством, сейчас дело за обсуждением деталей проекта.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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