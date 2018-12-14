Корабли ЧФ уничтожили беспилотники в Черном море

Десять кораблей Черноморского флота уничтожили из зенитно-артиллерийских орудий беспилотные летательные аппараты условного противника. Учения прошли в том числе на фрегате "Адмирал Григорович" и двух новейших МРК "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Корабельные расчеты противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников "противника" на пункты базирования, - сообщил Рулев.

Зенитчики обнаружили неопознанные низколетящие цели, взяли их на сопровождение, идентифицировали как объекты "противника" и уничтожили из корабельных зенитно-артиллерийских орудий.