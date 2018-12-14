Суд лишил прав сбившую трех детей волгоградку

Волгоградские полицейские установили личность водителя, сбившего накануне на пешеходном переходе троих подростков, сообщили "РГ” в пресс-службе регионального управления МВД.

Задержана 48-летняя жительница Красноармейского района Волгограда, работающая инженером на одном из предприятий города. Ее автомобиль инспекторы нашли рядом с местом работы. На машине заметны характерные повреждения.

Свидетели подтвердили как сам факт ДТП, так и то, что автомобиль скрылся с места происшествия.

Красноармейский районный суд лишил хозяйку машины права управления транспортным средством на один год. Мера ограничения в виде административного ареста не применялась, так как у виновницы ДТП на иждивении есть малолетние дети.