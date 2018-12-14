Видео: В Крыму в ДТП разбились 12 автомобилей

На Южном берегу Крыма на горной трассе Симферополь-Ялта в районе поселка Партенит произошло сразу несколько ДТП с участием нескольких автомобилей. Очевидцы насчитали на месте автокатастрофы 12 разбитых машин, водители которых не соблюдали безопасный скоростной режим и дистанцию на скользкой дороге.

По информации МВД Республики Крым, изначально столкнулись автомобили ВАЗ-21110, Kia и грузовик Hyundai. Недалеко от этого тройного ДТП столкнулись также Daewoo и Mercedes: последнюю машину занесло на скользкой дороге, и ее водитель решил остановиться, что и спровоцировало столкновение.

Также водитель грузового автомобиля Mercedes по касательной протаранил остановившийся у обочины троллейбус, после чего врезался в Nissan. Тот в свою очередь после удара об отбойник опрокинулся в кювет.

В результате ДТП, причиной которого стали неблагоприятные погодные условия, никто не пострадал. Движение на участке дороги возле Партенита уже восстановлено.