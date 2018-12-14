На Ямале завели дело на родителей погибшего в стиральной машинке мальчика

В ямальском городе Губкинский в отношении родителей трехлетнего мальчика, накануне погибшего от удушья в барабане стиральной машинки, завели уголовное дело.

Напомним, 13 декабря ночью медработники "скорой помощи" сообщили в правоохранительные органы о несчастном случае, в результате которого умер ребенок.

Родители были дома, но не углядели, и сын залез в стиральную машинку. "Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной нахождением в герметично закрытом корпусе", - сообщает пресс-служба Следственного комитета ЯНАО.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Расследование продолжается.