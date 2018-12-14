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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника Свердловской железной дороги обвинили во взятке

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова обвиняют в получении взятки за покровительство по службе. Он стал фигурантом головного дела (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в данный момент задержан в процессуальном порядке.

Зафиксирован рост числа коррупционных преступлений

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли также сотрудники управления на транспорте МВД УрФО и свердловского управления ФСБ России.

"Начальник Свердловской железной дороги опрошен в качестве подозреваемого. Проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение", - рапортует пресс-служба регионального СК на транспорте.

Следователи проверяют причастность Алексея Миронова к другим преступлениям. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с коррупцией
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