Начальника Свердловской железной дороги обвинили во взятке

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова обвиняют в получении взятки за покровительство по службе. Он стал фигурантом головного дела (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в данный момент задержан в процессуальном порядке.

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли также сотрудники управления на транспорте МВД УрФО и свердловского управления ФСБ России.

"Начальник Свердловской железной дороги опрошен в качестве подозреваемого. Проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение", - рапортует пресс-служба регионального СК на транспорте.

Следователи проверяют причастность Алексея Миронова к другим преступлениям. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.