На Урале прокуроры проверят инцидент с ударившимся хвостом самолетом

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась обстоятельствами вынужденной посадки авиалайнера в екатеринбургском аэропорту Кольцово. А точнее тем, как исполняется законодательство в части безопасности полетов и прав пассажиров.

Напомним, в Уфе во время взлета Airbus A321 коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. Так называемый tail strike - "удар хвостом" - во время взлета происходит, если пилот слишком круто поднимает самолет в воздух. Это нередкое, и, как правило, неопасное авиационное происшествие.

"Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге - все прошло благополучно", - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

В восемь утра самолет приземлился в Кольцово. На борту находилось 165 пассажиров и семеро членов экипажа - никто не пострадал.

"Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей", - передает пресс-служба надзорного органа.