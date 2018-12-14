Тридцать рейсов задержаны в Екатеринбурге из-за тумана

Работу екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня серьезно осложнил сильный туман. На данный момент задерживается три десятка рейсов. В том числе - борт "Уральских авиалиний", летевший из Уфы в Нижневартовск и вынужденно севший на Урале.

Напомним, Airbus A321 во время взлета задел хвостом взлетно-посадочную полосу, из-за чего экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. Самолет получил незначительные повреждения.

Авиакомпания предоставила резервный борт, который должен был вылететь из Кольцово в 11:00 по местному времени. Однако из-за плохих погодных условий отправление откладывается: в Екатеринбурге с десяти часов утра стоит сильный туман.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта всего задерживается тридцать рейсов. Двенадцать самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге и ушли на запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск.

По данным регионального управления Росгидромета, туманы и изморозь наблюдаются по всей территории Уральского федерального округа. Кроме того, слабый ветер способствует тому, что в воздухе скапливаются выбросы предприятий и транспорта.