Роскомнадзор: Законопроект о Рунете не предполагает создание закрытой сети

Законопроект об автономной работе Рунета не предполагает создание закрытой модели интернета в России, заявил заместитель главы Роскомнадзора Александр Панков.

"Сеть взаимоувязана, отрезать нас от всего мира - задача нетривиальная", - передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что меры, приведенные в законопроекте депутатов Госдумы, направлены на сохранение работоспособности российской интернет-сети в случае целенаправленных воздействий. Он также напомнил, что вопрос о защите Рунета от внешних воздействий уже прорабатывался в 2014 году.