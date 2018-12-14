Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году

В 2019 году могут вырасти штрафы за целый ряд нарушений ПДД. Это стало известно из перечня поручений, сделанных по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно состоялось 29 ноября под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Министерству внутренних дел, столичным властям и членам вышеуказанной правкомиссии необходимо до 1 февраля следующего года сделать предложения по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Их главная цель - усиление ответственности за нарушения ПДД.

В частности, речь идет о нарушениях, связанных с превышением скорости движения, остановкой и стоянкой в неположенных местах, непредоставлением преимущества в движении маршрутным транспортным средствам, автомобилям спецслужб, пешеходам или прочим участникам движения, которые пользуются преимуществом при движении, а также использованием поддельных или нечитаемых госномеров.