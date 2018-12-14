Таможенники получили новые права

С сегодняшнего дня российские таможенники получили право остановки транспорта снаряженной массой от 3,5 тонн для проведения таможенного контроля в местах, обозначенных дорожным знаком 7.14.1 "Пункт таможенного контроля".

К ним относятся и грузовики, не осуществляющие международные перевозки. Необходимые для этого изменения внесены в ПДД РФ Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 года № 1478.

Теперь водители указанных транспортных средств будут обязаны по требованию инспекторов таможни остановиться и предъявить к проверке автомобили, товары и документы на них.

Сами таможенники, останавливающие транспортные средства в зоне действия знака "Пункт таможенного контроля", должны быть в форменной одежде и использовать для остановки диск с красным сигналом, или со световозвращателем. За отказ от остановки водитель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Таким нарушителям может грозить крупный денежный штраф.

Напомним, с 30 августа прошлого года на территории России официально действует новая редакция Федерального закона № 311-ФЗ от 27.11.2010 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее - ФЗ о таможенном регулировании), внесшая изменения в полномочия российских таможенных органов.

Обусловлено это борьбой с возросшей контрабандой так называемых "санкционных" товаров. Таможня отвоевала себе право самостоятельно, без помощи органов внутренних дел, останавливать транспортные средства, осуществляющие перевозку товаров, вне зон таможенного контроля. Новые правила не распространялись на транспортные средства, снаряженная масса которых составляет менее трех с половиной тонн. Да и вновь введенные полномочия ведомства действовали не на всей территории России, и даже не во всех приграничных регионах, а только в регионах по установленному законом перечню. Чем и не преминули воспользоваться контрабандисты, нелегально пересекая участки границы в районах, не обозначенные в перечне. Например, не включены Краснодарский край, граничащий исключительно с Абхазией, и Волгоградская область, имеющая участок границы с Казахстаном.

Кстати, срок проверки транспортного средства в месте остановки не может превышать два часа с момента остановки. В пределах данного срока сотрудник таможни обязано не только провести проверку, но также оформить и выдать акт проверки товаров и документов.

