Тренер Колесникова: Спортивная злость помогла Клименту стать чемпионом мира

Российский пловец Климент Колесников выиграл первое "золото" на взрослом чемпионате мира, установив рекорд соревнований на дистанции 100 м комплексом (50,63).

Тренер спортсмена Дмитрий Лазарев рассказал, что помогло его подопечному победить.

- На спине у Климента здесь чуть-чуть не получается из-за особенностей конструкции потолка. Но первое "золото" чемпионатов мира есть. Я доволен результатом. В целом он выступает успешно, - отметил Лазарев. - После "бронзы" на 100 м на спине он расстроился. Ведь был готов проплыть лучше. Но его эта ситуация его взбодрила и разозлила, появилась хорошая спортивная злость, и он решил доказать, что может стать чемпионом мира.

Лазарев добавил, что на сегодняшний день Колесников показал свой максимум на 100 комплексом, а вот на 50 м на спине, где он установил юношеский рекорд мира (22,77) и все равно стал только четвертым, еще есть резерв.

Сам Колесников, которому всего 18 лет, посвятил первую победу на взрослом ЧМ всем, кто за него болел.

- 100 м комплексом - неолимпийская дистанция. Так что сильно не акцентирую внимание на победе. Хотя это первое "золото" на чемпионатах мира. И результат хороший показал. Могу сказать, что доволен. Это еще одна ступенька наверх, - сказал Колесников журналистам. - Я не думал о том, что плыву 100 метров комплексом в отсутствии действующего рекордсмена мира Вовы Морозова. Но я видел, что он выиграл 50 метров кролем, порадовался за него.