УАЗ "Хантер" получил "автомат", турбомотор и кондиционер

"ТД УАЗ Моторс" подготовил для Ливана внедорожник "Хантер" с автоматической трансмиссией и турбированным силовым агрегатом.

Как сообщает портал uazbuka.ru, московский дилер УАЗа посетили представители сервисного центра Ultimate Fahed (дистрибьютор марки в Ливане).

Сотрудники "ТД УАЗ Моторс" совместно с коллегами из Ливана за неделю переоборудовали свежесобранный "Хантер" в уникальный экземпляр. В результате чего внедорожник оснастили японским "автоматом" Aisin 30-40LE, турбомотором ЗМЗ-409 и кондиционером.

В итоге Ultimate Fahed заказал для себя установочные комплекты по АКПП для "Хантера". А российский дилер разработает модификацию внедорожника для эксплуатации на дорогах с левосторонним движением.

Напомним, в сентябре текущего года УАЗ возобновил продажи своих автомобилей в Ливане. Дистрибьютором УАЗа в этой стране является местная компания Ultimate Fahed, которая отвечает за импорт, продажи и гарантийное обслуживание. В Ливане предлагается весь модельный ряд внедорожников УАЗ -"Патриот", "Пикап", "Хантер" и "полуторка" "Профи". Ранее УАЗы уже экспортировали в эту страну с 1956 по 1992 год, за этот период было реализовано 291 автомобиль.

УАЗ "Хантер" оснащается 2,7-литровым атмосферным мотором мощностью 128 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач и имеет полный привод. Диапазон цен на внедорожник от 654 900 до 739 900 рублей.

Ранее УАЗ рассказал "РГ" о судьбе легендарной модели. Автозавод не планирует отказываться от выпуска "Хантера", несмотря на заявления ряда СМИ о том, что автомобиль доживает последние месяцы. Модель останется на конвейере до тех пор, пока на нее будет спрос. В 2019 году внедорожник обзаведётся экспедиционной версией, которая появилась у модели "Патриот" в этом году.