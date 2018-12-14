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14.12.2018 12:27
Рубрика: Легковые авто

УАЗ "Хантер" получил "автомат", турбомотор и кондиционер

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.uazbuka.ru Фото: www.uazbuka.ru
Фото: www.uazbuka.ru

"ТД УАЗ Моторс" подготовил для Ливана внедорожник "Хантер" с автоматической трансмиссией и турбированным силовым агрегатом.

Как сообщает портал uazbuka.ru, московский дилер УАЗа посетили представители сервисного центра Ultimate Fahed (дистрибьютор марки в Ливане).

Сотрудники "ТД УАЗ Моторс" совместно с коллегами из Ливана за неделю переоборудовали свежесобранный "Хантер" в уникальный экземпляр. В результате чего внедорожник оснастили японским "автоматом" Aisin 30-40LE, турбомотором ЗМЗ-409 и кондиционером.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: На что способен УАЗ "Патриот" с уникальной подвеской

В итоге Ultimate Fahed заказал для себя установочные комплекты по АКПП для "Хантера". А российский дилер разработает модификацию внедорожника для эксплуатации на дорогах с левосторонним движением.

Напомним, в сентябре текущего года УАЗ возобновил продажи своих автомобилей в Ливане. Дистрибьютором УАЗа в этой стране является местная компания Ultimate Fahed, которая отвечает за импорт, продажи и гарантийное обслуживание. В Ливане предлагается весь модельный ряд внедорожников УАЗ -"Патриот", "Пикап", "Хантер" и "полуторка" "Профи". Ранее УАЗы уже экспортировали в эту страну с 1956 по 1992 год, за этот период было реализовано 291 автомобиль.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ "Патриот" с "автоматом": придется еще подождать

УАЗ "Хантер" оснащается 2,7-литровым атмосферным мотором мощностью 128 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач и имеет полный привод. Диапазон цен на внедорожник от 654 900 до 739 900 рублей.

Ранее УАЗ рассказал "РГ" о судьбе легендарной модели. Автозавод не планирует отказываться от выпуска "Хантера", несмотря на заявления ряда СМИ о том, что автомобиль доживает последние месяцы. Модель останется на конвейере до тех пор, пока на нее будет спрос. В 2019 году внедорожник обзаведётся экспедиционной версией, которая появилась у модели "Патриот" в этом году.

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