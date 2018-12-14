В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси встретятся в Москве еще до конца года. Переговоры пройдут 25 декабря.

"Мне докладывают, Владимир Владимирович предлагает 25 декабря в Кремле встретиться и обсудить вопросы", - сказал Лукашенко на пресс-конференции. "Думаю, мы встретимся и обсудим", - добавил он.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил РИА Новости, что переговоры пройдут в Москве.

Дату подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее заявлял Лукашенко, одной из главных тем станет нефтяной налоговый маневр.