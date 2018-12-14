Лукашенко подтвердил предстоящую встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом белорусский глава заявил в Минске на традиционной ежегодной встрече с представителями российского медийного сообщества.

По словам Александра Лукашенко, которого цитирует ТАСС, Минск и Москва надеются подвести итоги двустороннего сотрудничества и обсудить актуальные вопросы, которые требуют решения. Среди них - и рост экстремистских настроений, и торговые войны, и наращивание вооружений в мире.

Глава Беларуси надеется также уделить внимание проблеме недостоверной информации в медиапространстве. В Минске убеждены, что наши страны могли бы нарастить темп стратегического сотрудничества в рамках Союзного государства.

"Так что новые информационные поводы мы вам еще обеспечим", - пообещал Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее в Кремле объявили о том, что российский и белорусский лидеры встретятся до конца этого года.